Збирали розвіддані щодо оборони Києва: СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ РФ. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російські агенти також закликали українців підтримати окупантів.
"Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.
При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "мдб лнр" Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку", - зазначили в СБУ.
За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.