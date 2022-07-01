Захоплення Лисичанська військами РФ - це питання днів, - репортаж Sky News. ВIДЕО

Українські захисники в Лисичанську продовжують бої з російськими загарбниками, однак місто невдовзі можуть захопити війська РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті кореспондентки Sky News Алекс Кроуфорд.

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Журналістка називає Лисичанськ "останнім містом Луганщини, яке залишається під контролем ЗСУ".

"Напевно, це лише питання днів, коли російським військам вдасться оточити його, відрізати та захопити контроль".

За словами кореспондента, в Лисичанську лунають вибухи та падають російські снаряди. А місто "рухається до неминучого: російської блокади з подальшим захопленням".

"Ми бачили, як виснажені українські військові відступали, змінюючи позиції. А інші готувалися йти в бій", - розповіла Кроуфорд.

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