Захоплення Лисичанська військами РФ - це питання днів, - репортаж Sky News. ВIДЕО
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Українські захисники в Лисичанську продовжують бої з російськими загарбниками, однак місто невдовзі можуть захопити війська РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті кореспондентки Sky News Алекс Кроуфорд.
Журналістка називає Лисичанськ "останнім містом Луганщини, яке залишається під контролем ЗСУ".
"Напевно, це лише питання днів, коли російським військам вдасться оточити його, відрізати та захопити контроль".
За словами кореспондента, в Лисичанську лунають вибухи та падають російські снаряди. А місто "рухається до неминучого: російської блокади з подальшим захопленням".
"Ми бачили, як виснажені українські військові відступали, змінюючи позиції. А інші готувалися йти в бій", - розповіла Кроуфорд.