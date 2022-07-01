Санкції Заходу підштовхують РФ та Білорусь до прискорення об'єднання, - Путін. ВIДЕО
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Президент РФ Путін заявив, що санкційний тиск Заходу на Росію та Білорусь змушує країни "прискорити об'єднавчі процеси".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", - сказав російський диктатор.
За його словами, союзна держава є прикладом "по-справжньому взаємовигідної та рівноправної інтеграції".