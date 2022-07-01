Санкції Заходу підштовхують РФ та Білорусь до прискорення об'єднання, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Путін заявив, що санкційний тиск Заходу на Росію та Білорусь змушує країни "прискорити об'єднавчі процеси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", - сказав російський диктатор.

За його словами, союзна держава є прикладом "по-справжньому взаємовигідної та рівноправної інтеграції".

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