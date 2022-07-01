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Санкції Заходу підштовхують РФ та Білорусь до прискорення об'єднання, - Путін. ВIДЕО

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Президент РФ Путін заявив, що санкційний тиск Заходу на Росію та Білорусь змушує країни "прискорити об'єднавчі процеси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", - сказав російський диктатор.

За його словами, союзна держава є прикладом "по-справжньому взаємовигідної та рівноправної інтеграції".

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Топ коментарі

  • Saskia Jansen
    И вот тут даже я офигел.

    Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

    Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

    ©Б.Береза
  • Семен Шкаралупа
    Та я щось не чув, щоб білоруси Україну паскудили, а от кацапів вони не дуже *******, як на мене:

  • Saskia Jansen
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