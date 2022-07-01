В окупованому Донецьку батьки протестують проти відправлення курсантів на фронт. У зошиті командира батальйону вони вже записані, як "м'ясо". ВIДЕО+ДОКУМЕНТ
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В окупованому Донецьку біля "Академії МВС" відбувся мітинг батьків курсантів. Вони протестують проти використання їх дітей у війні проти України в якості "м'яса".
Про це повідомляє informnapalm, передає Цензор.НЕТ.
Відео: Мітинг батьків курсантів біля "Академії МВС" у Донецьку.
У Донецьку випускників академії "МВС "ДНР" мають намір відвезти на фронт. Батьки прийшли під академію та влаштували акцію протесту. Мітингарям окупанти погрожують зброєю.
Також видання опублікувало записи із зошита командира 1-го окремого батальйону, де курсанти прямо записані як "м'ясо".
"Так, у робочому зошиті командира 1-го окремого батальйону записано, чим займатимуться курсанти на передовій.
Якщо 1 та 2 курсу ще "пощастило", вони охоронятимуть розрахунки ППО, склади та розташування, то курсантам 3, 4 та 5 курсів "пощастило" ще більше. Вони записані як "м'ясо", - пише видання.