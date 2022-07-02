Знищення російського ЗРК "Панцир-С1": як один влучний постріл позбавляє противника техніки вартістю $15 млн. ВIДЕО
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Захисники України знищили ворожий зенітний ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку", - йдеться у повідомленні.