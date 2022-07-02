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Знищення російського ЗРК "Панцир-С1": як один влучний постріл позбавляє противника техніки вартістю $15 млн. ВIДЕО

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Захисники України знищили ворожий зенітний ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Fjall_Raven
    бог войны разделал панцырь, как черепаху! )
  • Fjall_Raven
    за роту это классика ))
    "Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
    - Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
    - Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
    - "Был у меня в роте один муй..."
    А я ему говорю:
    - "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
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