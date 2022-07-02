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Німецькі PzH 2000 працюють по російських загарбниках на сході України, - Міноборони. ВIДЕО

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Збройні сили України застосували німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 по російських позиціях на східних рубежах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 вже "відпрацювала" по російських загарбниках на східних рубежах. Швидкострільність. Точність. Ефективне використання боєприпасів. Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції. PzH 2000 - понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з "пропискою" вже у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    То не хрест, а марка для руху в колоні. Вона злегка підсвічується і машина позаду їде з вимкненими фарами, орієнтуючись на ту марку. Хоча було б круто, щоб залишились німецькі чорні мальтійські хрести. В кацапів мабуть штаниб прогоріли наскрізь.
  • arye z.
    Вот это именно тот психологический барьер, который немцы никак не могут перешагнуть.
    Три послевоенных поколения в Германии воспитаны на одной истине, что в прошлой войне Россия во всем была права. И потому одна только мысль, что германские боевые машины будут снова стрелять по русским, останавливала все инициативы помощи Украине.
    Видимо, все таки сумели себя перебороть. Факты заставили. Буча, Бородянка, Мариуполь...
  • mrSmith
    Казали ж не треба хрести замальовувати!
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