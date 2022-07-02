Новини • Відео • Допомога Україні, Війна
Німецькі PzH 2000 працюють по російських загарбниках на сході України, - Міноборони. ВIДЕО
19 78246
Збройні сили України застосували німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 по російських позиціях на східних рубежах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.
"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 вже "відпрацювала" по російських загарбниках на східних рубежах. Швидкострільність. Точність. Ефективне використання боєприпасів. Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції. PzH 2000 - понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з "пропискою" вже у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.