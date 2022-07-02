ЗСУ допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення залишків російської техніки на острові Зміїний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням.

Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне", - написав Залужний.

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