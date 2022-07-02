"За Одесу", - піхотинці знищують російський танк на Херсонщині. ВIДЕО
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Морські піхотинці на Херсонському напрямку знищили черговий російський танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.
"Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", - йдеться в повідомленні.