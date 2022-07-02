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Популярна група Imagine Dragons потужно підтримали Україну на 200-тисячному концерті в Стокгольмі. ВIДЕО

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1 липня у столиці Швеції Стокгольмі відбувся концерт популярних виконавців Imagine Dragons. У присутності 200 тисяч глядачів лідери гурту із жовто-синім прапором України висловили слова підтримку нашому народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Зорян Шкіряк.

Він зазначив: "Друзі, це просто неймовірно і дуже сильно!

Вчора, на понад 200-тисячному концерті у Стокгольмі, одна з найкрутіших і найпопулярніших сучасних груп Imagine Dragons дуже потужно підтримали Україну.

Просто послухайте щиру промову Дена Рейнольдса (на другому відео), до сліз, до мурашок по шкірі Я

й так їх дуже любив, давно слухав і навіть був на концерті у Києві, але тепер просто в захваті. Респект, вдячність, повага". 

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    А чем ты помог? Некоторые люди не умеют быть благодарными. Конкретно этот музыкант ничего никому не должен, он просто отдуши поддержал нашу страну и так как он весьма популярная персона судя по всему, ибо 200 к зрителей это ****** как много, то и финансовый эффект должен иметь место - многие его поклонники захотят помочь деньгами, гуманитаркой, беженцам и тд. Ну и разрыв срак свинособак безценен, для остального мастеркард.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Imagine Dragons-респект...
  • Solomon c5c4359c
    Соромно повинно бути за такі заяви.
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