Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених унаслідок ворожого удару по Добропіллю на Донеччині, - Кириленко. ВIДЕО

Росіяни завдали удару по Добропіллю на Донеччині, щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, зокрема маленькі діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Донеччини Павло Кириленко.

"Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років".

Як зазначається, також знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.

"Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть", - зазначив Кириленко.

Крім того голова ОДА закликав мешканців евакуюватися.

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