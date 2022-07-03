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ЗСУ вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів в Мелітополі. Завдано понад 30 влучних ударів виключно по об'єкту, - мер Федоров. ВIДЕО

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Сьогодні вночі Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз рашистів в Мелітополі. Завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

Про це повідомив у фейсбуці мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання - допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок", - зазначив він.

За його словами, наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру.

"Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти - тікати з нашого міста", - резюмує очільник міста. 

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Топ коментарі

  • Василий ГГ
    Що ви мелете? Які такі "ще до них"?? Саме ,блаZнем Боневтіком, та його зеленою шоблою у 2019р. була повністю заморожена ракетна програма, як і запуск виробництва САУ "Богдана". Це факт, який легко перевіряється.
  • Александр Глазков
    Вот что Химрамс животворящий делает.
    Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
    Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
  • bazil rejestrowyj
    І Нептун. Після іспитів і прийняття на озброєння в квітні 2019 лишилось кілька бойових ракет. А нові були замовлені Зевладою аж 30 грудня 2021, і те- після резонансу який підняли "порохоботи"...
    До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
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