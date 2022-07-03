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В російському Курську вночі чули вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У російському місті Курськ повідомляють, що чули вночі вибухи. Губернатор регіону повідомив, що працювала ППО.

Про це губернатор Курської області Роман Старовойт написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі на підльоті до Курську російська ППО збила два українських безпілотники "Стриж". Він також опублікував фото нібито збитих БПЛА.

Мешканці Курська повідомляють у соцмережах, що чули вночі вибухи, а також публікують відповідні відео.

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Фото нібито збитих в Курську українських БПЛА:

В російському Курську вночі чули вибухи 01
В російському Курську вночі чули вибухи 02
В російському Курську вночі чули вибухи 03

Топ коментарі

  • Бандерівець
    Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
  • Перехватчик
  • Евгений Гаврош
    Живите в страхе,суки...
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