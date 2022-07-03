В російському Курську вночі чули вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
23 56846
У російському місті Курськ повідомляють, що чули вночі вибухи. Губернатор регіону повідомив, що працювала ППО.
Про це губернатор Курської області Роман Старовойт написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі на підльоті до Курську російська ППО збила два українських безпілотники "Стриж". Він також опублікував фото нібито збитих БПЛА.
Мешканці Курська повідомляють у соцмережах, що чули вночі вибухи, а також публікують відповідні відео.
Фото нібито збитих в Курську українських БПЛА: