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В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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За одну ніч поліція в Черкасах виявила понад 30 порушників комендантської години. Їх доправили до райуправління поліції та вручили повістки.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті нічного відпрацювання до Черкаського районного управління поліції з метою фільтрації було доставлено понад тридцять порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. Також 34 громадянам військові вручили повістки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відзначили, що частина порушників перебували в стані алкогольного сп’яніння. Також вони перевірили 32 осіб, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

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"Дане відпрацювання спрямоване на профілактику правопорушень, попередження і розкриття злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин, а також перевірки дотримання громадянами комендантської години", - пояснили у поліції.

Правооххоронці пообіцяли і надалі проводити на території міста та області такі рейди.

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В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 01
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 02
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 03
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 04
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 05
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 06
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 07
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 08
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 09
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 10
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 11
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 12
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 13

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це все правильно - і рейди, і покарання за недотримання обмежень. Але карати повісиками - це абсурд.карати потрібно так, як це ******** у відповідних кодексах. Осоьисто знаю двох алкозалежних, одному з яких вручили повістку а інший, безробітний пішов добровольцем. Бидва орієнтовно за тиждень були віьправлені додому вже з полігонів. Пора зрозуміти, що такий контингент становить небезпеку не лише для себе, а й для тих, зто поряд, мотивованих і адекватних, які через от таких можуть загинути.
  • Алекс Бек
    Армія-це тепер покарання а не почесна повинність ? Алкаші і наркомани в військо ?
  • Алекс Бек
    За порушення не повістки а штрафи чи примусові роботи а не ганьбити військових...
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