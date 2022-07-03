В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За одну ніч поліція в Черкасах виявила понад 30 порушників комендантської години. Їх доправили до райуправління поліції та вручили повістки.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті нічного відпрацювання до Черкаського районного управління поліції з метою фільтрації було доставлено понад тридцять порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. Також 34 громадянам військові вручили повістки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відзначили, що частина порушників перебували в стані алкогольного сп’яніння. Також вони перевірили 32 осіб, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

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"Дане відпрацювання спрямоване на профілактику правопорушень, попередження і розкриття злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин, а також перевірки дотримання громадянами комендантської години", - пояснили у поліції.

Правооххоронці пообіцяли і надалі проводити на території міста та області такі рейди.

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