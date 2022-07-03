В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті нічного відпрацювання до Черкаського районного управління поліції з метою фільтрації було доставлено понад тридцять порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. Також 34 громадянам військові вручили повістки", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські відзначили, що частина порушників перебували в стані алкогольного сп’яніння. Також вони перевірили 32 осіб, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.
"Дане відпрацювання спрямоване на профілактику правопорушень, попередження і розкриття злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин, а також перевірки дотримання громадянами комендантської години", - пояснили у поліції.
Правооххоронці пообіцяли і надалі проводити на території міста та області такі рейди.