Гаубиці М777 інтенсивно працюють по всій лінії фронту, - ООС. ВIДЕО

По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил

"Ними успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника. Команда Військового телебачення попрацювала разом з артилеристами, аби на власні очі впевнитись у ефективності цієї зброї на передовій", - йдеться у повідомленні.

Відео: Військове телебачення України

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