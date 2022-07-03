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Військова контррозвідка СБУ знищила техніку окупантів на $45 млн. ВIДЕО

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Підрозділи військової контррозвідки СБУ нищать танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Інструменти захисників - ударні безпілотники, а команда - справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що лише підрозділи військової контррозвідки СБУ знищили 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн - танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.

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Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

"Чорнобаївка, Зміїний, переправа у Білогорівці… Рашистів на нашій землі всюди чекає лише пекло!" - додали у спецслужбі.

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Топ коментарі

  • Urs
    хер его знает, может сбушники и из М777 тоже на фронтах кроют... в удивительном государстве живем - контрразведчики управляют ударными дронами на фронте, а всем этим в качестве верховного главнокомандующего работает аниматор, веселивший диктатора страны-агрессора. Люди сами не понимают, в какой невыносимый мир абсурда сами себя всё глубже и глубже загоняют.
  • Karl Ferdinand
    Контррозвідка повинна боротися з агентами та зрадниками а не техніку ворожу палити….а якщо контррозвідники палять ворожі танки то справи на фронті песець
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ну почему сразу театр абсурда? СБУшники как могут приспосабливаются в нынешним условиям, пытаются в пиар играться, бабло косят, вместо шпионов и реальных диверсантов с беспилотничками играются. Штаты ведь раздуты, контора так за 30 лет и не отреформированна, а что-то иногда показывать надо, поэтому на одного реально работающего сотрудника приходится ещё 5 в нагрузку, которым тоже кушать и весь неплохо хочется. Работают люди, а ведь впереди ещё Вэлыка розбудова краины...
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