Зенітні ракетні війська від 24 лютого знищили понад 530 цілей окупантів, - Генштаб. ВIДЕО
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Від очатку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що українські воїни врятували тисячі життів українців і десятки об'єктів інфраструктури і не дали змоги ворожій авіації панувати в нашому повітряному просторі.
Нагадаємо, 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.