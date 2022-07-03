Зенітні ракетні війська від 24 лютого знищили понад 530 цілей окупантів, - Генштаб. ВIДЕО

Від очатку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що українські воїни врятували тисячі життів українців і десятки об'єктів інфраструктури і не дали змоги ворожій авіації панувати в нашому повітряному просторі.

Нагадаємо, 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.

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