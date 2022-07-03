"Наші чудові суперкомандири, зрозуміло, під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців", - колаборант розповідає про побут. АУДIО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергові оповідки про поведінку російських військових та колаборантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ГУР.

"Рашист розповідає про дев’ятнадцятирічного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім. Його нещодавно вбили в бою: "Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація - велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув.

Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, шо ми всі тут здохнемо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з дружиною: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехоплення ГУР. АУДIО

Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири", - йдеться у повідомленні.