Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО

Артилеристи Збройних сил України у суботу знищили колону ворожої техніки у Луганській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП у Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано у повідомленні.

На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.

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