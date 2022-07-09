Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО

24 03915
Артилеристи Збройних сил України у суботу знищили колону ворожої техніки у Луганській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП у Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано у повідомленні.

На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 24-ї ОМБр з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами рашистів. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    24-й ОМБр-респект...
  • Чайка Київ
    Красунчики!
    Бережи вас Господь
  • 5 копійок
    Пре колона техніки,
    Псковська дєсантура,
    А по кущах засіла
    Гереушна агентура,
    Аж раптом їбануло
    І замовкли дизеля,
    Побило дєсантуру,
    Пригоріли трусєля.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини