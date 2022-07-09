Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО
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Артилеристи Збройних сил України у суботу знищили колону ворожої техніки у Луганській області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила.
"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП у Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано у повідомленні.
На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.