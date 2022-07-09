Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 9 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Лише за цю добу російська армія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, по громадах Запорізької області. Била саме по звичайних будинках і цивільних об’єктах – абсолютно свідомо, цілеспрямовано. Не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі. Такі терористичні дії можна зупинити лише зброєю – сучасною, точною, потужною. І я вдячний Сполученим Штатам Америки за рішення надати додаткові системи HIMARS та іншу зброю, яка дає змогу робити саме антитерористичні кроки та зменшувати російські ударні спроможності. Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів", - зазначається у повідомленні.

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