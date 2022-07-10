Ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Часовому Яру. Кількість загиблих зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВIДЕО

Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку. Наразі відомо вже про 15 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

" Рятувальники Донеччини продовжують проводити розбір зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу елементів будинку в Часів Ярі. Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.



Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж