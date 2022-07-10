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Ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Часовому Яру. Кількість загиблих зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВIДЕО

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку. Наразі відомо вже про 15 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

" Рятувальники Донеччини продовжують проводити розбір зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу елементів будинку в Часів Ярі. Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Западу наплевать на жизни людей даже живущих на самом западе. Вспомните Боинг МH17 о котором все забыли. Зато за гомосексуалистов которых якобы кто то притесняет так сразу вой подымают
  • Игорь Билык
    Ох же и тварюка.
  • Игорь Билык
    Вся эта война возможна не потому что кто-то разговаривает на русском, а кто-то украинском, не потому что кто-то голосовал за Зеленского, а кто-то за Порошенка, и не потому что кто-то живет в Харькове или Мариуполе, а кто-то во Львове, мы все УКРАИНЦЫ, со своими недостатками и достоинствами. Она стала возможна потому что правительство москалей и бОльшая часть населения свинособакии это бесчеловечные твари, у которых нет ни чести ни достоинства, и ничего святого. И эти твари держатся на таких вот как ты, делителей украинцев на хороших и плохих, и злорадствующих с гибели мирных жителей.
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