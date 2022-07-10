Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії. Так виглядає передній край оборони на Сході. ВIДЕО
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У мережі з'явилося відео, як винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Так виглядає передній край оборони на Сході України! Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.