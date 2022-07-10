Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії. Так виглядає передній край оборони на Сході. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, як винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ.