Гурт Maneskin на концерті в Римі послав Путіна. ВIДЕО
15 87817
Італійський гурт Maneskin на концерті в Римі знову послав Путіна у відомому напрямку прямо зі сцени.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.
Вал Мишель
Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
Maneskin-респект...
Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
Музика Не поза політикою.