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Гурт Maneskin на концерті в Римі послав Путіна. ВIДЕО

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Італійський гурт Maneskin на концерті в Римі знову послав Путіна у відомому напрямку прямо зі сцени.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Вал Мишель



    Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
    Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Maneskin-респект...
  • Ksenia VB
    Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
    Музика Не поза політикою.
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