Російські окупанти на танках кинулися в яр, ховаючись від ЗСУ. ВIДЕО
44 56343
Загарбники хотіли сховати свої танки від вогню 93 ОМБр Холодний Яр, але щось пішло не так.
Відповідне відео опублікував блогер Nerco Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти кинулися на танках в яр. Одна з машин перевернулася догори дригом. Потім бійці 93 ОМБр Холодний Яр спалили техніку загарбників.
Когда российский танк хочет спрятаться от украинской арты, он переворачивается кверху пузиком и прикидывается мёртвым (правда, всё равно нихуя не помогает) https://t.co/dMDzTGjph9 https://t.co/9YuCvA6Dis #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Z7hpCYE1x8— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022