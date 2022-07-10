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Російські окупанти на танках кинулися в яр, ховаючись від ЗСУ. ВIДЕО

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Загарбники хотіли сховати свої танки від вогню 93 ОМБр Холодний Яр, але щось пішло не так.

Відповідне відео опублікував блогер Nerco Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти кинулися на танках в яр. Одна з машин перевернулася догори дригом. Потім бійці 93 ОМБр Холодний Яр спалили техніку загарбників.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    Якже ж гаряче рашистам від Холодного Яру!
    Слава ЗСУ!
  • YU ST
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ОМБр Холодний Яр влаштувала кацапам спекотний яр-епічно...
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