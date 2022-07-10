Колону вантажівок із краденим українським зерном помітили в окупованому Криму. ВIДЕО
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В окупованому Криму на трасі "Таврида" помічено колону вантажівок із зерном, автомобілі рухаються з материкової частини України у бік Керченського мосту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За повідомленням очевидців, кілька вантажівок, ймовірно, з українським зерном, вивезеним з окупованих українських територій, було помічено на трасі Сімферополь-Керч, машини їхали у бік Керчі.
Також кримчани бачили зерновози на автомобільній стоянці біля траси "Таврида" неподалік Керчі.