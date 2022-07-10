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Колону вантажівок із краденим українським зерном помітили в окупованому Криму. ВIДЕО

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В окупованому Криму на трасі "Таврида" помічено колону вантажівок із зерном, автомобілі рухаються з материкової частини України у бік Керченського мосту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За повідомленням очевидців, кілька вантажівок, ймовірно, з українським зерном, вивезеним з окупованих українських територій, було помічено на трасі Сімферополь-Керч, машини їхали у бік Керчі.

Також кримчани бачили зерновози на автомобільній стоянці біля траси "Таврида" неподалік Керчі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    де кацап там ******** - не новина, всі в курсє....
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Дивіться,кацапи,щоб наше зерно вам,ублюдкам,боком не вийшло.
  • Kan Kan 21c2f560
    Спецопериция идет по плану!
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