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Посол США в Києві Брінк відвідала Макарів. ВIДЕО

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Посол США в Україні Бріджіт Брінк відвідала місто Макарів, яке сильно постраждало внаслідок російської окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства. 

"Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян у Макарові. Пишаюся гуманітарною допомогою США, щоб вони могли відновити життя", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    вiдвiдувати Макарiв це дуже важливо, але є вкрай невiдкладнi речi.....
  • три - пятнадцать
    він
  • Sav UA
    то єрмак?
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