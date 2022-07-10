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Покарання невідворотне для кожного російського вбивці, - Зеленський про ракетний удар по Часовому Яру. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 10 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно цсвідомлено. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли.

Покарання невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава їх захищатиме. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Часовому Яру. Кількість загиблих зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ярослав Рябченко
    покарання - невідворотне для всіх російських вбивць і зрадників. що працювали на них, до речі, а що з єрмаком?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Вечірня казка діда Поноса!!)))
  • Петя Пяточкин 7fdfda22
    С ермаком все хорошо,зделают вид,что ничего и не было.Пока это ****** ЗЕ не вытащить с офиса и подсрачником не отправить в раху,этот цирк никогда не закончится.
    Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
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