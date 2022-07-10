Російські окупанти та колаборанти вже вдруге знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку. ВIДЕО
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На окупованій Донеччині російські окупанти колаборанти остаточно знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маруполя Петро Андрющенко.
Вын зазначив: "Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури.
Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона.
Ще одне в копилку відповідей на питання "за що?". За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові - Росія"