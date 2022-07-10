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Російські окупанти та колаборанти вже вдруге знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку. ВIДЕО

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На окупованій Донеччині російські окупанти колаборанти остаточно знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маруполя Петро Андрющенко. 

Вын зазначив: "Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури.
Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона.
Ще одне в копилку відповідей на питання "за що?". За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові - Росія"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське. ФОТО

Топ коментарі

  • Анатолій Почтар
    Пам'ятаєте, як деякі наші страшно демократичні особини волали (а часом, і тепер волають), що зносити пам'ятники московитам не можна, бо вони мають, на їх думку, якусь там цінність?
    А якщо і зносити, то потім зберігати в якихось створених для цього музеях.
    Хай горять у пеклі усі ті, хто таке пропонував разом зі своїми московськими господарями!
  • Чайка Київ
    Добре, що ці домбасіти настільки тупі, що, навіть, не мають інстинкту самозбереження. Нагорода знайде своїх хеРоєв.
  • Bodalux
    Схоже, що ці підери з місцевих "активістів", які дочекались "освобожденія". Таких треба при першій нагоді розстрілювати відразу без суду, бо якраз ці покидьки здавали окупантам на розправу військових, АТОвців, активістів, освітян та інших громадян України. Для колаборантів як спокута має бути тільки смертна кара.
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