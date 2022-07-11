"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь!", - окупант жаліється, що ФСБ забрали в них крадену українську автівку. АУДIО

Військовослужбовці РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадений в Україні автомобіль. Тому що він призначений для нового "голови поліції" в одному з населених пунктів регіону.