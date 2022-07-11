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Тарілка каші та пляшка води - плата за розбір завалів на спеці в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

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Жителі в окупованому Маріуполі працюють на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у призначеній загарбниками "владі" Маріуполя виділено грошей на оплату 900 працівників на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Воднчоас реально людей залучено у 3-4 рази більше.

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Топ коментарі

  • Archangel b6c95134
    плата за те що голосували за опзж на останніх виборах щоб дружити з расєюшкою

    і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
  • Olexa Pluzh
    любов ху@лостанів до лагєрєй одна з головних скрєп рускіміра
  • Andrey Y e2ce251e
    В марике остались одни адепты руzzкова мира. Они даже дерьмо готовы жрать. Все адекватные уже выехали. На видел не старики, а вполне работоспособные здоровые бычки и тетки. После деоккупации еще Украине надо фильтрационные меры принимать и высылать вот эту всю шваль в парашу
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