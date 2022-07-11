Тарілка каші та пляшка води - плата за розбір завалів на спеці в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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Жителі в окупованому Маріуполі працюють на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці", - йдеться в повідомленні.
За його словами, у призначеній загарбниками "владі" Маріуполя виділено грошей на оплату 900 працівників на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Воднчоас реально людей залучено у 3-4 рази більше.