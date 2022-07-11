Український воїн читає вірш під артобстрілом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому, перебуваючи під обстрілом, український воїн читає вірш.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі боєць розповідає вірш Василя Стуса.
"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік".
Під час декламування снаряди щонайменше двічі вибухають поблизу.