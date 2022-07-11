В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень. ВIДЕО
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В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Автори публікації стверджують, що водій після вимагання поскаржився на поліцейського військовим, які були неподалік. Реакція бійців була миттєвою. Поліцейский за кілька хвилин вже був у кайданках.
"У Харкові на посту поліцейські вимагали 300 грн у водія, але тут поряд проїжджали військові, тому прийшла миттєва карма", - йдеться у коментарі до запису.
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