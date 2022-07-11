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В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень. ВIДЕО

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В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Автори публікації стверджують, що водій після вимагання поскаржився на поліцейського військовим, які були неподалік. Реакція бійців була миттєвою. Поліцейский за кілька хвилин вже був у кайданках.

"У Харкові на посту поліцейські вимагали 300 грн у водія, але тут поряд проїжджали військові, тому прийшла миттєва карма", - йдеться у коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Stepan Ivanoff
    позорище, конец июня они получили по 60 000+

    Это как Шура Балаганов:

    -я машинально!
  • FT FT
    Это вам ответ, на вопрос сколько нужно дать мусорам и чиновникам зарплату чтобы они больше не воровали. А никогда они не перестанут воровать хоть по мильйону им зарплату плати. Потому что вор есть вор. И он никогда не пройдет мимо кошелька даже с полными карманами денег.
  • Бруно Адольфович
    Не поліцейський а мусор, називайте речі своїми іменами. Патрульна поліція України це суцільне ОЗУ під керівництвом Жукова. ЗСУ баронять державу а ця падаль, шакали займаються здирництвом на дорогах. Дегенерата Жукова-шокера потрібно давно гнати, аваківський ставленик. Потрібно щоб ЗСУ провели реформу в цієї ганебній установі. Розсадник зрадників, хабарників, садистів і мразот.
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