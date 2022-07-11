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Автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію. ВIДЕО

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Автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, епізод, присвячений цій темі, називається "Санкт-Мариубург". Через події, що відбуваються у мультфільмі, автори проводять паралелі з російсько-українською війною та використовують на інший манер російські пропагандистські наративи.

Приміром, у виступі мультиплікаційного китайського лідера говориться про те, що ніяких росіян немає - це "смесь татар с угорцами, у них вся культура ворованная, а язык - это исковерканный украинский".

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Знатный троллинг от питерской команды. Ох и повзрываются пуканы у рашенских пропагандонов.
  • Иван Петров d4225322
    Вот это талантливая пропаганда, а не Арестович с Невзоровым.
  • Харьков Сумской
    Китай ще сидить на пагорбі та чекає. А тіло ворога вже по річці пливе...
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