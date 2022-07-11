"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО

У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає товаришу як ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого там 12 "двухсотих".