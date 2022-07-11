"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО
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У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає товаришу як ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого там 12 "двухсотих".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупант також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.