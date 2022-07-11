Новини Відео • Війна

"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО

24 99929
У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає товаришу як ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого там 12 "двухсотих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    самое классное блюдо , это жаренный кацап
  • Myko
    "Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро на своїй сторінці у Твіттер.
  • Бенина Мама
    Сразу +12 хороших русских в первых рядах на концерте кабздона.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини