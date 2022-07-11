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"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою": у Міноборони показали звільнену від російських окупантів Павлівку. ВIДЕО

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Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовані наслідки окупації російськими загарбниками населеного пункту Павлівка на Курахівському напрямку.

Про це Міноборони України повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнена від рашистів Павлівка. Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив по собі смерть і розруху. Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі. Чужого не треба, а своє повернемо!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Старый Котяра 91554d72
    Якщо Ви писали з сарказмом, то питань немає, але якщо Ви фанат Зе, то сходіть до бабки, щоб яйцями викачала. Слабшого президента за 30 років у нас не було.
  • Алекс Бек
    Зеля і Ермак -це вони винуваті в катастрофі війни де тисячі громадян України загинули а міліони втратили майно і житло...це прокляття на їх рід ...
  • olele
    Homer@ItechVK

    21 ч

    - Там у вас єрмак отклєілся в Омані
    - Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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