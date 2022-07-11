"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою": у Міноборони показали звільнену від російських окупантів Павлівку. ВIДЕО
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Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовані наслідки окупації російськими загарбниками населеного пункту Павлівка на Курахівському напрямку.
Про це Міноборони України повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнена від рашистів Павлівка. Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив по собі смерть і розруху. Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі. Чужого не треба, а своє повернемо!" - йдеться у повідомленні.