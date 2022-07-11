Активісти щодня пікетують Білий дім з вимогою визнати Росію спонсором тероризму. ВIДЕО

US Ukrainian Activists (USUA) організовує щоденні акції під Білим домом, аби нагадати, що війна кремля в Європі досі вбиває людей, що Україні потрібно більше допомоги, а Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла в коментарі Укрінформу президент організації USUA Надія Шапоринська.

"Ми виходимо щодня під Білий дім, щоб увага до подій в Україні не зменшувалася, підтримка українського народу лише посилювалася, а також щоб наслідки для кремля були набагато потужнішими й нарешті Росію визнали країною, яка є спонсором тероризму і сама чинить терор", - зауважила Шапоринська.

За її словами, зараз, з огляду на літню спеку, акції проводяться щовечора і всі охочі можуть приєднатися до них.

Водночас, підкреслила активістка, періодично проходять подібні, але більші за масштабами заходи в різних містах Сполучених Штатів. Зокрема, минулої суботи люди вийшли на вулиці Нью-Йорка, Остіна (штат Техас), Цинциннаті (Огайо), Фенікса (Аризона), Атланти (Джорджія), Сан-Дієго (Каліфорнія) та інших американських міст. Учасники цих акцій наголошують, що війна Росії проти України не завершена, бої тривають і досі.

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"Звісно, ми вдячні американцям і адміністрації США за підтримку, яка вже надається. Але одним із наших головних меседжів залишається вимога, щоб Сполучені Штати нарешті визнали Росію осередком тероризму", - розповіла Шапоринська.

Крім того, за її словами, активісти постійно звертаються до американської влади з проханням вплинути на союзників, щоб ті розірвали свої ділові зв’язки з Росією та припинили спонсорувати війну кремля в Україні.

"Ми віримо, що Сполучені Штати й надалі залишатимуться поруч з Україною, а також захищатимуть мирне майбутнє демократії та всього світу", - зауважила президентка US Ukrainian Activists.

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