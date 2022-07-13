На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави держави у фейсбуці.

"Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу.

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН", - сказав Зеленський.

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