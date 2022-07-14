Новини Відео • Війна

Бійці Нацгвардії знищили ворожу ДРГ та техніку окупантів. ВIДЕО бою

23 47916
Група бійців спецназу Національної гвардії знищила ДРГ окупантів та техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували в соцмережах.

Загарбники намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Бійці виявили наміри ворогів та влаштували засаду. Перші за справу взялися снайпери. За кілька хвилин українські воїни добили окупантів з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецькою зброєю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія Нацгвардії знищує танки, БМП, командно-штабну машину окупантів на південному напрямку. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • stavr
    молодці хлопці ,лупіть дику орду
    слава ЗСУ!
    слава НГУ!
  • Атас Злой
    Смерть оркам!!! Слава Україні!
  • Владислав Носковский
    Велком ту Юкрейн, суки!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини