Бійці Нацгвардії знищили ворожу ДРГ та техніку окупантів. ВIДЕО бою
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Група бійців спецназу Національної гвардії знищила ДРГ окупантів та техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували в соцмережах.
Загарбники намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Бійці виявили наміри ворогів та влаштували засаду. Перші за справу взялися снайпери. За кілька хвилин українські воїни добили окупантів з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецькою зброєю.