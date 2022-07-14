Бійці Нацгвардії знищили ворожу ДРГ та техніку окупантів. ВIДЕО бою

Група бійців спецназу Національної гвардії знищила ДРГ окупантів та техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували в соцмережах.

Загарбники намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Бійці виявили наміри ворогів та влаштували засаду. Перші за справу взялися снайпери. За кілька хвилин українські воїни добили окупантів з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецькою зброєю.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія Нацгвардії знищує танки, БМП, командно-штабну машину окупантів на південному напрямку. ВIДЕО