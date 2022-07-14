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"Столько танков сожгли, а наши долбое#ы даже попасть не могут в них": Рашист панікує від нового озброєння, яке отримали ЗСУ. АУДIО

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Російські окупанти скаржаться на влучні постріли українських захисників з нового озброєння.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбое#ы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - скаржиться окупант дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але "вояк" виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Також дивіться: "Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Російський окупант скаржиться на неможливість виконати наказ про наступ. АУДIО

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Топ коментарі

  • FT FT
    У нас тоже были и ракеты и самолеты которыми можно рашистов х***ярить. Спасибо Кравчуку и Чучме которые все просрали и поставили страну раком перед врагом.
  • scanncode scanncode
    у мене останнім часом таке відчутя, що ці заспокійливі "перехоплення" режисують арестович з єрмаком і карасем. навіть голоси ті самі
  • CrossFirenko
    Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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