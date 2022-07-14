"Столько танков сожгли, а наши долбое#ы даже попасть не могут в них": Рашист панікує від нового озброєння, яке отримали ЗСУ. АУДIО

Російські окупанти скаржаться на влучні постріли українських захисників з нового озброєння.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбое#ы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - скаржиться окупант дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але "вояк" виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

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