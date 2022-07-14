Ракетний удар РФ по Вінниці: Постраждали близько 90 осіб, приблизно півсотні з них у важкому стані. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами постраждали близько 90 осіб, загинули - 12 людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

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"Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

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