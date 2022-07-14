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Ракетний удар РФ по Вінниці: Постраждали близько 90 осіб, приблизно півсотні з них у важкому стані. ВIДЕО

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Внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами постраждали близько 90 осіб, загинули - 12 людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

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Топ коментарі

  • Kolja Stambulskij
    усіх кацапів під ніж....
  • николай николаенко 598090f8

    Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
  • Yuriy Smith
    я тожё так говорю что брёд. как и про то что х.з. как бы ты объяснял европейцу за елдака, тартарова, слюсарева, нуамова, бакланова и за годы кривлянья насчет прокурора САП. и вот на месте европейца, я вот - да, устал бы, даже не напрягаясь, просто вникнув бы в этот позорный цирк. Вот приезжал зимой гендир ЦРУ и просил зеленожёпых как то готовиться, ну и? ===== ыыыы, гыгыгы, инвестиции нам распугивает, Обама не завидуй а то Китаю помолимось и т.д.
    ну и что? ты бы сам то не устал?
    я бы напутина послал сразу, ну вот честно.
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