"Росія – країна-терорист": СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства росіянами мирних жителів Вінниці. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України.
"Обстріл Вінниці – черговий прояв звірячої політики РФ, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть – ось що насправді приховує "руській мір" за словами про "спецоперацію" і "денацифікацію". Та скільки б не брехала верхівка РФ, що вони "не стріляють по цивільних об’єктах", – весь світ знає вбивць невинних дітей в обличчя! Не пробачимо жодної загиблої людини! Наша відповідь – на полі бою. Наша головна зброя – віра і жага до Перемоги", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України). На місці злочину працюють слідчі СБУ.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже близько 5 тис. проваджень за фактами обстрілів мирного населення з боку РФ.