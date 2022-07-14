Євродепутат Ауштревічус ракетний удар Росії по Вінниці назвав актом тероризму. ВIДЕО

Сьогодні внаслідок ракетного удару по Вінниці постраждали десятки людей. Українці закликають, що Росію треба офіційно визнати державою-спонсором тероризму, а ще краще державою-терористом. Однак досягнути такого результату буде непросто навіть попри те, що звірства окупантів бачать усі. Потрібно продовжувати пояснювати людям у Європі, що відбувається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 каналу заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштревічус.

Він визнав, що сьогоднішній удар по Вінниці, як і інші злочини росіян, є актом державного тероризму. По-іншому такі дії Росії, внаслідок яких страждають мирні українці, серед яких є й діти, назвати не можна.

Разом з тим, багато хто в Європі думає, що у будь-якому випадку необхідно тримати відчиненим вікно для переговорів чи якихось контактів з Росією. Якщо ж її визнають державою-терористом, вести перемовини буде важко.

Саме тому Ауштревічус каже, що важко уявляє собі велику підтримку з боку деяких держав щодо присвоєння Росії такого статусу.

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"Це буде досить складно. Але про це все одно потрібно говорити, щоб люди зрозуміли, чому ми так обговорюємо це питання", – вважає євродепутат.

На його переконання, визнання Росії державою-терористом суттєво допомогло б у політичній дискусії, такий офіційний статус є дуже потрібним. Хоч, ймовірно, вона його не матиме, але необхідно продовжувати безупинно пояснювати людям та політикам те, що зараз відбувається і чому це йде з Росії. Особливо важливо доносити це європейцям, неважливо на якому рівні – національному, регіональному чи муніципальному.