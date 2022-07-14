Євродепутат Ауштревічус ракетний удар Росії по Вінниці назвав актом тероризму. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 каналу заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштревічус.
Він визнав, що сьогоднішній удар по Вінниці, як і інші злочини росіян, є актом державного тероризму. По-іншому такі дії Росії, внаслідок яких страждають мирні українці, серед яких є й діти, назвати не можна.
Разом з тим, багато хто в Європі думає, що у будь-якому випадку необхідно тримати відчиненим вікно для переговорів чи якихось контактів з Росією. Якщо ж її визнають державою-терористом, вести перемовини буде важко.
Саме тому Ауштревічус каже, що важко уявляє собі велику підтримку з боку деяких держав щодо присвоєння Росії такого статусу.
"Це буде досить складно. Але про це все одно потрібно говорити, щоб люди зрозуміли, чому ми так обговорюємо це питання", – вважає євродепутат.
На його переконання, визнання Росії державою-терористом суттєво допомогло б у політичній дискусії, такий офіційний статус є дуже потрібним. Хоч, ймовірно, вона його не матиме, але необхідно продовжувати безупинно пояснювати людям та політикам те, що зараз відбувається і чому це йде з Росії. Особливо важливо доносити це європейцям, неважливо на якому рівні – національному, регіональному чи муніципальному.