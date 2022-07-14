Партизани в окупованому Маріуполі підпалили завод, щоб не розікрали росіяни, - Андрющенко. ВIДЕО

У захопленому російськими військами Маріуполі зростає спротив людей, саме тому завод "Сателіт" палає, щоб його не розікрали загарбники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш", - написав Андрющенко.

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