Обстріл Вінниці довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 141 дня повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цей день укотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту у Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО