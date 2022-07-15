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"Подивіться на неї живу", - Зеленська про маленьку Лізу, вбиту окупантами у Вінниці. ВIДЕО

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Маленька Ліза загинула 14 липня у Вінниці внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, Олена Зеленська у фейсбуці написала про цю дівчинку – вони познайомились під час запису відео на різдвяні свята. 

"Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", – написала Зеленська.

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Топ коментарі

  • Олег Смуток 8713be8e
    це ви зробили - Zeвлада із дЄрьмаком - через вас держава була повністю не готова до нападу *****.
    Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
    Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
  • Maxim Ak-Murza
    Лицемерная мразь
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    КиївМіськБудда

    @saniolli

    ·

    5 ч

    У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
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