"Подивіться на неї живу", - Зеленська про маленьку Лізу, вбиту окупантами у Вінниці. ВIДЕО

Маленька Ліза загинула 14 липня у Вінниці внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, Олена Зеленська у фейсбуці написала про цю дівчинку – вони познайомились під час запису відео на різдвяні свята.

"Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", – написала Зеленська.

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