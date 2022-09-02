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"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Загарбник розповів, що деякі окупанти збираються відмовитись воювати, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

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Військовий РФ розповів про наміри деяких окупантів поїхати з війни.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

За словами російського загарбника, піхота, а саме офіцери та контрактники, збираються 15 числа "складати зброю та відмовлятися воювати далі".

"Нічого не буде, якщо вся піхота, то, мені здається, заб'ють х#р всі на це", - додав окупант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці на окупованих територіях продовжують чинити спротив військам РФ, - розвідка Канади

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    не треба недооцінювати всю шкоду, яку робить той марафон - його дивляться мільйони, яких програмують думати як люська арестович, навчають всілякій фігні, спотворюють реальність.
  • Ksenia VB
    воно назвало українську мову язиком слізняков
    Люська давно хоче на росію
  • Ksenia VB
    JASON BOURNE
    @jason_provocat
    ·
    31 серп.
    Латынина сегодня, чуть не расплакалась в эфире узнав, что третий армейский корпус из РФ фактически был разбит на части и уже значительно утилизирован. И просто просияла от счастья узнав, что он еще не весь разбит и будет воевать в Украине!
    ВОПРОС: Это уе.ище вообще за кого?
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