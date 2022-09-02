Новини Відео • Війна

Лави батальйону імені Джохара Дудаєва поповнили досвідчені воїни-розвідники. ВIДЕО

18 83211
Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва поповнився новими досвідченими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з поповнення сформовано розвідувальну роту.

Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва - добровольчий військовий підрозділ, що бере участь у війні на сході України. Складається переважно з чеченців, що вимушені були покинути свою батьківщину та проживають у країнах Західної Європи. Також у складі батальйону воюють українці, росіяни, інгуші, азербайджанці, татари та представники інших народів. Названий на честь Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. З березня 2022 року увійшов до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хвороба русизму, - чеченські лідери про росіян та Росію. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Батальйону імені Джохара Дудаєва-респект...
  • Фрол Медвепут d1caba8f
    Вдалого вам полювання на москалів, хлопці!
  • дмитрий a4f273bf
    Хорошо, главное чтобы без фсбшно-кадыровской агентуры в своём составе и тяготению в дальнейшем к созданию ОПГ, как у них иногда бывает
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини