Лави батальйону імені Джохара Дудаєва поповнили досвідчені воїни-розвідники. ВIДЕО

Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва поповнився новими досвідченими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з поповнення сформовано розвідувальну роту.

Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва - добровольчий військовий підрозділ, що бере участь у війні на сході України. Складається переважно з чеченців, що вимушені були покинути свою батьківщину та проживають у країнах Західної Європи. Також у складі батальйону воюють українці, росіяни, інгуші, азербайджанці, татари та представники інших народів. Названий на честь Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. З березня 2022 року увійшов до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

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