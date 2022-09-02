Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО

Російські окупанти спробували переконати експертів МАГАТЕ у тому, що українські ракети розвертаються у повітрі, щоб бити по Запорізькій атомній електростанції. Таким чином вони намагалися пояснити, чому снаряди прилітають не з підконтрольної ЗСУ території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко. На підтвердження своїх слів він надав запис з території ЗАЕС.

"Рашистська істота в Енергодарі переконує представників МАГАТЕ, що снаряди українських сил розвертаються в повітрі, аби вдарити по атомній станції", – коментує журналіст.

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Як повідомлялося, місія МАГАТЕ на чолі з головою асоціації Рафаелем Гроссі 1 вересня прибула на ЗАЕС. Основна частина делегації пробула на електростанції 3 години 20 хвилин. Технічна група залишилася працювати у місті щонайменше до 3 вересня.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.