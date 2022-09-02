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Поранення – не вирок! Як пережити ампутацію – реабілітолог та військовий медик Ольга Щеглюк. ВIДЕО

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Сьогодні в "Без цензури" важлива тема воєнного часу: як відбувається реабілітація людей з ампутованими кінцівками? Адже це актуально не лише для військових, які повертаються з госпіталів і фронтів, а й для цивільних, які постраждали від обстрілів. Як пережити втрату кінцівки, які є особливості лікування та із чим на практиці зіштовхуються медики? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у реабілітолога Ольги Щеглюк.

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Ольга Щеглюк – лікар-невролог та спеціаліст із реабілітації, яка також є військовим медиком. Вона – старший ординатор відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками (Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр, м.Ірпінь).

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Топ коментарі

  • Andriy
    Легко про це ******* тим, хто не поранени
  • Oleg Mamont
    легко пережить... если не у тебя конечность оторвало
  • Andriy
    Ну збс. Будеш це говорити тоді, коли теж підеш на війну. А я бляха на війні з 17 березня. І в мене думки часто бувають в голові-а що буде, якщо я отримаю таке поранення? Я прийшов до висновку, що нормально жити я більше не зможу. Тому ***** тут повчати. Ми в різних ситуаціях. Б
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