Поранення – не вирок! Як пережити ампутацію – реабілітолог та військовий медик Ольга Щеглюк. ВIДЕО

Сьогодні в "Без цензури" важлива тема воєнного часу: як відбувається реабілітація людей з ампутованими кінцівками? Адже це актуально не лише для військових, які повертаються з госпіталів і фронтів, а й для цивільних, які постраждали від обстрілів. Як пережити втрату кінцівки, які є особливості лікування та із чим на практиці зіштовхуються медики? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у реабілітолога Ольги Щеглюк.