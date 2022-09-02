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Росія прибирає докази воєнного злочину в Оленівці, - Лубінець. ВIДЕО

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці й лише тоді допустить представників Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази воєнного злочину РФ прибирає.

У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в піблучному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова".

Вибух був усередині будівлі, це не була ракета", - розповів він.

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Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН.

"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець.

Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.

За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".

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На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 2 вересня.

Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НАЙКРАЩІ НАЙТАЛАНОВИТІШІ ДИПЛОМАТИ УСІХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ УСУНУТІ ВІД ОБОВЯЗКІВ ВІД АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що ця **** влада успішно витворяє й з ЗАСЛУЖЕНИМИ ГЕНЕРАЛАМИ . Кулеба це показове дипломатичне виключення для США та Європи.
  • Наталия Гончар
    Навколо кого , як не навколо амбасад України по всьму світові формується громадська світова думка! А в нас ким вони поповнюються ?ТАРАНАМИ ТА ВЕНЕДІКТОВИМИ - котрим влада дала дипломатичний стату посла як схованку від скоєноговдома!
    То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
  • VOLVO XC 70
    Меня волнует судьба оставшихся в живых военнопленных.. ну с вертухаями ЛНР ДНР понятно это покойники если не уже..... то скоро рядовой и средний состав РФ также отходы и отбросы высшее командование даже руководство ЛНР ДНР и всех кто как то в курсе также сделают памятниками....
    о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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