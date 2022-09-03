Вантажівки, танки, гаубиці: колона російської техніки із 80 одиниць рухається в бік центру Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

У суботу, 3 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі знову зафіксували рух російської техніки. Цього разу - колону у складі 80 одиниць техніки.